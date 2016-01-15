Появилось видео с места взрывов в Днепровском районе Киева

18:13, 15 января 2016
Киев
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В интернете появилось видео с места взрывов, которые произошли сегодня в Днепровском районе столицы.

Скриншот из видео

Видеозапись опубликовали в пресс-службе Главного управления Национальной полиции в Киеве.

Сегодня вблизи одной из автомоек в Днепровском районе Киева прогремели взрывы, в результате инцидента никто не пострадал.

Вскоре полиция квалифицировала как хулиганство два взрыва, прогремевших сегодня в Днепровском районе Киева.

На данный момент устанавливаются лица, которые бросили взрывчатку, свидетели и очевидцы.

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