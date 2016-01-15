Появилось видео с места взрывов в Днепровском районе Киева

Видеозапись опубликовали в пресс-службе Главного управления Национальной полиции в Киеве.

Сегодня вблизи одной из автомоек в Днепровском районе Киева прогремели взрывы, в результате инцидента никто не пострадал.

Вскоре полиция квалифицировала как хулиганство два взрыва, прогремевших сегодня в Днепровском районе Киева.

На данный момент устанавливаются лица, которые бросили взрывчатку, свидетели и очевидцы.