Причиной взрывов в Днепровском районе Киева могли быть боевые гранаты - полиция
Причиной взрывов, прогремевших в Днепровском районе Киева возле автобуса коммунальщиков, могли стать боевые гранаты.
Об этом сообщила спикер Нацполиции Киева Оксана Блищик, передает "112 Украина".
"Тщательно обработали место происшествия, изъяли остатки от взрывных устройств. По предварительным выводам экспертов, это могут быть боевые гранаты. Окончательные выводы мы будем иметь только после проведения экспертизы", - рассказала Блищик.
Представители благоустройства приехали, чтобы разобраться в ситуации. "Они проверяли документацию, на основе которой работает автомойка, и, соответственно, должны были проводить свои дальнейшие работы", - сказала Блищик.
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Сегодня вблизи одной из автомоек в Днепровском районе Киева прогремели взрывы, в результате инцидента никто не пострадал.
Вскоре полиция квалифицировала как хулиганство два взрыва, прогремевших сегодня в Днепровском районе.
На данный момент устанавливаются лица, которые бросили взрывчатку, свидетели и очевидцы.