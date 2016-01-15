Причиной взрывов в Днепровском районе Киева могли быть боевые гранаты - полиция

Об этом сообщила спикер Нацполиции Киева Оксана Блищик, передает "112 Украина".

"Тщательно обработали место происшествия, изъяли остатки от взрывных устройств. По предварительным выводам экспертов, это могут быть боевые гранаты. Окончательные выводы мы будем иметь только после проведения экспертизы", - рассказала Блищик.

Представители благоустройства приехали, чтобы разобраться в ситуации. "Они проверяли документацию, на основе которой работает автомойка, и, соответственно, должны были проводить свои дальнейшие работы", - сказала Блищик.

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