Резонансное ДТП в Киеве: суд арестовал "мажора" Толстошеева с правом внесения залога

Об этом УНИАН сообщили в Отделе коммуникации Главного управления Национальной полиции в Киеве.

Соответствующее решение вынес судья Шевченковского районного суда Киева, говорится в сообщении.

Отмечается, что сегодня сотрудники Киевской городской больницы скорой медицинской помощи приняли решение о выписке водителя «Мерседеса», который смертельно травмировал женщину и проходил стационарное лечение в медучреждении. Это дало возможность доставить подозреваемого в Шевченковский районный суд Киева для рассмотрения ходатайство об избрании ему меры пресечения – содержания под стражей.

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«После тщательного рассмотрения и заслушивания всех участников судебного заседания судья вынес решение – содержание под стражей с возможностью внесения залога в размере 137 тыс. грн», - сообщили в Национальной полиции.

Кроме того, сегодня комиссией экспертов проведено освидетельствование на предмет установления состояния здоровья подозреваемого, результаты которой следствие получит впоследствии, добавили в полиции.

Как сообщал УНИАН, по данным СМИ, 22-летний водитель, который 9 января вблизи станции метро "Левобережная" вылетел на обочину на "Мерседесе" и сбил насмерть человека и травмировал еще трех, является сыном бизнесмена из Дружковки Донецкой области Андрея Толстошеева.

9 января полиция сообщала, что водителю "Мерседеса" стало плохо, и он потерял контроль над управлением. Владельца иномарки отвезли в больницу.

14 января в полиции сообщили, что Толстошееву предъявлено подозрение и назначена судебно-медицинская экспертиза.

Как заявил начальник следственного отдела управления Нацполиции в Киеве Анатолий Андросович, по результатам анализов установлено, что подозреваемый не был в состоянии алкогольного опьянения во время нахождения за рулем автомобиля, а результаты экспертизы о возможном наличии в его организме наркотических веществ еще не поступили.

Также Андросович отметил, что Толстошеев действительно страдает хроническими заболеваниями с 6-летнего возраста, но не уточнил, какими именно.