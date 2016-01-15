Прокуратура будет требовать увеличения залога для "мажора" Толстошеева

Об этом сообщила пресс-секретарь прокуратуры Киева Надежда Максимец, передает ТСН.

По ее словам, сторона обвинения не согласна с решение суда в части внесения залога и будет настаивать на его увеличении до 1 млн грн.

Читайте такжеРезонансное ДТП с участием "мажора" на "Левобережной": появилось видео с места происшествия

Как сообщал УНИАН, подозреваемому в смертельном ДТП в Киеве Станиславу Толстошееву избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога. Суд определил залог для виновника ДТП в размере 137 тыс. грн.

Напомним, по данным СМИ, 22-летний водитель, который 9 января в районе станции метро "Левобережная" вылетел на обочину на "Мерседесе" и сбил на смерть человека и травмировал еще трех, является сыном бизнесмена из Дружковки Донецкой области Андрея Толстошеева.

9 января полиция сообщала, что водителю "Мерседеса" стало плохо, и он потерял контроль над управлением. Владельца иномарки отвезли в больницу.

14 января в полиции сообщили, что Тостошееву предъявлено подозрение и назначено судебно-медицинскую экспертизу.

Читайте также"Нетранспортабельного" для суда мажора, который сбил насмерть женщину в Киеве, сняли в курилке

Как заявил начальник следственного отдела управления Нацполиции в Киеве Анатолий Андросович, по результатам анализов установлено, что подозреваемый не был в состоянии алкогольного опьянения во время нахождения за рулем автомобиля, а результатов экспертизы относительно возможного наличия в его организме наркотических веществ еще не поступило.

Также Андросович отметил, что Толстошеев действительно страдает на хронические заболевания с 6-летнего возраста, но не уточнил, на какие именно.