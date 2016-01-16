По факту пожара на станции киевского метро открыто уголовное производство – прокуратура

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.

«Киевской местной прокуратурой №7 осуществляется процессуальное руководство в уголовном производстве, зарегистрированном по факту нарушения установленных законодательством требований пожарной безопасности, что привело к пожару в киоске в вестибюле станции метро «Дружбы народов» 13 января», - говорится в сообщении.

Сведения внесены в ЕРДР по предварительной правовой квалификации ч. 1 ст. 270 УК Украины (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности).

Читайте такжеНа трех станциях киевского метро появится бесплатный Wi-Fi

Кроме того, в связи с этим событием зарегистрировано еще одно уголовное производство, а именно: по факту возможного ненадлежащего исполнения своих служебных обязанностей работниками КП «Киевский метрополитен».

Сведения внесены в ЕРДР по предварительной правовой квалификации ч. 1 ст. 367 УК Украины (служебная халатность), сообщили в прокуратуре.

Проведение досудебного расследования поручено Управлению полиции в метрополитене ГУ НП в Киеве.

Читайте такжеКиевскому метрополитену удалось вдвое сократить убыточность

Как сообщал УНИАН, вечером 13 января станция киевского метрополитена "Дружбы народов" несколько часов была закрыта из-за пожара. Возгорание произошло в одном из МАФов, расположенных на станции у турникетов.