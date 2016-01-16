В Киев вернулась зима: коммунальщикам дали срок до вечера максимально очистить столицу от снега (фоторепортаж)

Киевская городская государственная администрация поручила коммунальным службам города до 19 часов максимально очистить столицу от снега.

Об этом сообщил заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев в ходе заседания городского оперативного штаба по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, информирует пресс-служба КГГА.

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По словам Пантелеева, только за прошедшие сутки из города вывезено 501,4 тонн снега. Всего с начала снегопадов вывезено более 14,68 тысяч тонн. Также за сутки для обработки дорог дорожники использовали 2200 тонн соли и 1100 тонн песчано-соляной смеси.

«Благодаря слаженной работе коммунальщиков и временному ограничению въезда крупногабаритного транспорта нам удалось не допустить задержки движения в столице. Для этого сотрудники коммунальной корпорации «Киевавтодор» работали всю ночь, очищая основные магистрали города, а с 6:00 утра к работе приступили работники жилищно-эксплуатационных участков, которые начали убирать междуквартальные проезды и придомовые территории», – сказал Пантелеев.

Он поручил всем задействованным службам максимально очистить город от осадков до 19 часов 16 января, чтобы предупредить подмерзание и усложнение дальнейших работ по уборке снега. Особое внимание он сосредоточил на уборке тротуаров, придомовых территорий, междуквартальных проездов и остановок общественного транспорта, чтобы организовать безопасное передвижение пешеходов.

По информации управления по вопросам чрезвычайных ситуаций Департамента городского благоустройства и сохранения природной среды КГГА, за время ограничения въезда в столицу (с 7:30 до 9:30) было остановлено 139 единиц крупногабаритного транспорта.

На спусках и подъемах города, где движение особенно сложное, работали мобильные группы реагирования с привлечением подразделений патрульной полиции.

Также отметим, что столичные коммунальные службы увеличили количество техники, чтобы справиться с последствиями снегопада в Киеве.

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе Киевского городского головы Виталия Кличко.

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Так, КП «Киевзеленстрой» вывел для уборки снега 73 единицы снегоуборочной техники и 628 работников для ручной уборки. КК «Киевавтодор» также увеличила количество снегоочистительной техники, которая работает на столичных автодорогах, до 273 единиц.

Кличко призвал пешеходов быть осторожными из-за гололедицы, а водителей - по возможности отказаться от поездок на авто и пользоваться общественным транспортом.

«Также прошу водителей не парковать автомобили в непредусмотренных для этого местах, чтобы не мешать работе коммунальщиков и расчистке столичных улиц», - сказал Кличко.