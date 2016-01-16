Более 400 столичных предприятий будут оштрафованы на 680 тысяч гривень за неуборку снега - КГГА

С начала снегопадов в городе Киеве составлены протоколы на более 400 предприятий, которые не убирают свои территории от снега.

Об этом сообщил заместитель председателя Киевской горгосадминистрации Петр Пантелеев по результатам заседания городского оперативного штаба по ликвидации последствий непогоды, информирует пресс-служба КГГА.

Общая сумма штрафов, которую должны уплатить организации – свыше 680 тыс. грн. Однако городские инспектора фиксируют увеличение количества коммерческих структур, которые за последние сутки обеспечили уборку территорий, сказал Пантелеев.

По его мнению, системная работа с предприятиями городских служб по благоустройству дала положительный результат, и сегодня большая часть предпринимателей присоединяется к ликвидации последствий непогоды, понимая, насколько важна своевременная уборка снега.

«С коммерческими предприятиями Киев постепенно выстраивает цивилизованные европейские отношения. И все больше столичных предприятий выходят убирать снег. Городские и районные инспектора по благоустройству активно занимаются информационной работой и предупреждают коммерческие и другие структуры, которые игнорируют правила благоустройства и не чистят снег на закрепленных за ними участках. Работает 10 мобильных групп, которые контролируют уборку как коммунальных, так и частных учреждений», – сообщил заместитель председателя КГГА.