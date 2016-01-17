В Киеве прошла церемония закрытия главной новогодней елки страны (видео)

Об этом сообщает телеканал "112 Украина".

"Несколько сот человек наслаждаются последним концертом новогоднего цикла… Со слов организаторов, официальный демонтаж начнется в понедельник", - говорится в сообщении.

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Как рассказал организатор новогодних празднований Игорь Добруцкий, в понедельник елку порежут на куски по 5 м и передадут на деревообрабатывающий комбинат. Там их порежут на кольца, которые разрисуют художники, потом их продадут на аукционе.

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Как сообщал УНИАН, 19 декабря в Киеве на Софийской площади зажгли огни на главной елке страны.Новый год 2015-2016 в Киеве праздновали на пяти площадях и Спивочем поле.