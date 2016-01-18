Из-за похолодания в КГГА поручили обеспечить температуру в квартирах не ниже 18°С
В связи с прогнозами синоптиков о понижении температуры наружного воздуха, столичная власть поручила теплоснабжающим организациям обеспечить увеличение температуры теплоносителя.
На этом, во время совещания по вопросам прохождения отопительного сезона отметил заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев, передает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.
Так, по прогнозам, в ближайшие дни температура воздуха достигнет 12 градусов мороза.
"В квартирах столичных жителей должна быть комфортная температура – не ниже 18 градусов тепла. Поэтому предприятия ПАО "Киевэнерго" и ООО "Єврореконструкція" должны осуществить соответствующие корректировки теплоносителя и поддерживать его параметры на входе в дом", – заявил он.
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Заместитель председателя КГГА также отметил, что причинами недостаточной температуры в квартирах может стать проблема внутренних домовых сетей. Поэтому жилищные организации должны ликвидировать, где это технически возможно, недостатки в работе домовых систем.
Кроме того, Петр Пантелеев обратил внимание жильцов многоэтажек на принципиальную роль утепления квартир: устранение сквозняков, утепление окон, дверей и балконов, что на несколько градусов позволяет увеличить температуру в помещениях.
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