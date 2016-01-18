Из-за похолодания в КГГА поручили обеспечить температуру в квартирах не ниже 18°С

На этом, во время совещания по вопросам прохождения отопительного сезона отметил заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев, передает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

Так, по прогнозам, в ближайшие дни температура воздуха достигнет 12 градусов мороза.

"В квартирах столичных жителей должна быть комфортная температура – не ниже 18 градусов тепла. Поэтому предприятия ПАО "Киевэнерго" и ООО "Єврореконструкція" должны осуществить соответствующие корректировки теплоносителя и поддерживать его параметры на входе в дом", – заявил он.

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Заместитель председателя КГГА также отметил, что причинами недостаточной температуры в квартирах может стать проблема внутренних домовых сетей. Поэтому жилищные организации должны ликвидировать, где это технически возможно, недостатки в работе домовых систем.

Кроме того, Петр Пантелеев обратил внимание жильцов многоэтажек на принципиальную роль утепления квартир: устранение сквозняков, утепление окон, дверей и балконов, что на несколько градусов позволяет увеличить температуру в помещениях.

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