Уборка снега в Киеве стала эффективнее, чем в прошлые годы - эксперт

Об этом заявил Алексей Заика, заместитель главы общественной организации "Центр правовых технологий" Искра" по вопросам ЖКХ". По его словам, именно благодаря реальной предсезонной подготовке даже после обильных снегопадов жизнь города не была парализована.

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"Никаких чудес. Просто в сезоне 2015-2016 киевские власти нормально подготовились к зиме: закупили снегоуборочную технику, горюче-смазочные материалы, соль. Поэтому в расчистке снега этой зимой участвовали более 500 единиц техники, закуплено более 35 тысяч тонн технической соли. А вот при Черновецком и Попове работало максимум 300 машин, а соли вообще никто не видел – люди постоянно ломали ноги. Потому что деньги в предыдущие десятилетия постоянно разворовывались", - отметил Заика.

При этом эксперт отметил, что коммунальным службам при Кличко следует поработать над заблаговременной реакцией на снегопады.

"Мэрии города следует реагировать на снегопады заблаговременно, ведь прогноз может быть известен за несколько дней. Хотя в то же время, прогнозы зачастую в последний момент меняются", - сказал Заика.

Впрочем, эксперт акцентировал и на том, что погодные явления могут быть неподвластны даже самой современной технике.

"Конечно, еще много над чем предстоит работать. Но с проблемами очистки от снега сталкиваются многие страны. Сегодня от обильных снегопадов страдает вся Восточная Европа, Япония. Как показывает практика прошлых годов, тысячекилометровые пробки образовывались на дорогах по всей Бельгии, в Лондоне. Не удавалось вовремя расчистить и вывезти снег властям Нью-Йорка. Но если стихия не будет настолько бушевать в украинской столице, в Киеве достаточно сегодня ресурса при грамотном использовании, чтобы не допустить подобного", - подчеркнул он.