В киевских больницах находятся 600 больных гриппом и ОРВИ

В столичных больницах на сегодняшний день находятся 166 больных гриппом и 434 - острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ).

Как сообщает Департамент здравоохранения КГГА, количество зарегистрированных больных ОРВИ и гриппом в течение 18 января, по сравнению с выходными днями, увеличилось и составляет 7 тыс. 253 человека.

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Из 166 больных гриппом 135 человек получают лечение в условиях отделений и 31 - находятся в реанимационных отделениях. Также среди больных ОРВИ и гриппом на лечении находятся 51 беременная женщина.

Учреждения здравоохранения за счет специального фонда закупили 170 экспресс-тестов для диагностики гриппа А и В. Для лечения больных ОРВИ и гриппом на средства местного бюджета и средства специального фонда учреждениями здравоохранения приобретено 190 упаковок препарата с действующим веществом «озельтамивир» (тамифлю). По распределению Министерства здравоохранения получено 400 упаковок этого препарата специфической терапии гриппа.

По состоянию на 19 января в учреждениях здравоохранения в наличии 294 упаковки тамифлю и 461 свободная койка.

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Напомним, что 15 января в Киеве за сутки зарегистрировано 4000 больных гриппом и ОРВИ, 16 января - 2526 человек, 17 января - 627.

Как сообщал УНИАН, сегодня в Украине лабораторно подтверждена смерть от гриппа 51 человека. К эпидемическому порогу приблизились 17 областей Украины, самые высокие показатели - в Донецкой и Ривненской областях.