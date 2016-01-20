В Киеве прошла акция, посвященная событиям на Майдане

В мероприятии приняли участие около 400 человек, сообщает LB.ua.

Активисты собрались на Михайловской площади и прошли шествием по центру столицы.

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Люди подошли к офису бизнесмена Рината Ахметова, где провели небольшой митинг. Они выкрикивали лозунги в адрес бойцов Нацгвардии и силовиков, охраняющих здание. Столкновений между активистами и охранниками офиса СКМ замечено не было.

После этого люди направились на улицу Грушевского.

Напомним, 19 января 2014 года на Евромайдане произошли первые массовые столкновения между протестующими и силовиками. После провального выступления лидеров оппозиции на Народном Вече по поводу "диктаторских законов" наиболее радикальные митингующие призвали блокировать здание Верховной Рады.