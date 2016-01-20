В Киеве прошла акция, посвященная событиям на Майдане
В центре Киева прошла акция, посвященная событиям на Майдане Независимости в феврале 2014 года.
В мероприятии приняли участие около 400 человек, сообщает LB.ua.
Активисты собрались на Михайловской площади и прошли шествием по центру столицы.
Читайте такжеКинолента о Майдане "Зима в огне" вошла в пятёрку номинантов на Оскар
Люди подошли к офису бизнесмена Рината Ахметова, где провели небольшой митинг. Они выкрикивали лозунги в адрес бойцов Нацгвардии и силовиков, охраняющих здание. Столкновений между активистами и охранниками офиса СКМ замечено не было.
После этого люди направились на улицу Грушевского.
Напомним, 19 января 2014 года на Евромайдане произошли первые массовые столкновения между протестующими и силовиками. После провального выступления лидеров оппозиции на Народном Вече по поводу "диктаторских законов" наиболее радикальные митингующие призвали блокировать здание Верховной Рады.