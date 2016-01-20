Шуфрич подтвердил информацию о покупке акций Киевского речпорта - СМИ

Об этом говорится в сообщении пресс-службы политика, присланном "Украинской правде"

"Нестор Шуфрич подтвердил, что на вторичном рынке компаниями, которые имеют отношение к его семье, были приобретены акции Киевского речного порта", - сказано в заявлении.

"Сегодня эти активы переданы в управление для дальнейшего освоения инвестиций и развития. В случае реализации инвестиционного проекта будет обеспечено от 500 до 1000 рабочих мест", - отметили в пресс-службе.

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"Подчеркиваем, что одним из основных принципов инвестиционной деятельности компаний, имеющих отношение к семье Шуфричей, является неучастие в первичной приватизации госкомпаний, а приобретение активов именно на вторичном рынке, что имело место в случае с Киевским речпортом, и строительство новых объектов "с нуля", - сказано в заявлении.

Ранее УНИАН сообщал, что согласно расследованию программы "Схемы", здание Киевского речного вокзала принадлежит компании, связанной с бывшим главой Госкомпредпринимательства Михаилом Бродским інародним депутатом от "Оппозиционного блока" Нестором Шуфричем.