Пожар и взрыв в доме в центре Киева: один человек погиб, пострадал полицейский (фото)

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, информация о пожаре на первом этаже в жилом доме по улице Михайловской, 24-В, в Шевченковском районе поступила сегодня, 20 января, в 02.48.

На месте происшествия пожарно-спасательные подразделения установили, что пожар, по всей вероятности, возник на первом этаже в офисном помещении жилого дома с последующим распространением огня.

«Во время тушения пожара в 03.28 произошел взрыв неизвестного происхождения», - говорится в сообщении.

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По данным ГСЧС, во время тушения пожара обнаружено тело женщины 1926 г.р.

Также двое детей с предварительным диагнозом «отравление продуктами горения» госпитализированы в детскую больницу «Охматдет».

Кроме того, сотрудник Национальной полиции с травмами различной степени в результате обрушения конструкций дома госпитализирован в Киевскую областную больницу.

Во время тушения пожара эвакуированы пять человек, спасены с третьего этажа двое взрослых и ребенок.

Пожар локализовали в 05.18.

На месте происшествия работает 19 единиц основной и специальной пожарно-спасательной техники и свыше 100 сотрудников ГСЧС.