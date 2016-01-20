Спасатели рассказали о деталях пожара и взрыва в центре Киева, в результате которых есть жертва и пострадавшие

Об этом сообщил в комментарии заместитель начальника Главного управления ГСЧС Украины в Киеве Игорь Шарый.

«Сейчас о причинах говорить очень рано, потому что масштаб довольно существенный. И причина возгорания, и причина взрыва будут установлены правоохранительными органами в ходе следствия. Очаг пожара был на первом этаже, где находится страховая компания «Добробут и захист», - сказал он.

По словам Шарыя, в настоящее время подразделения ГСЧС уже практически полностью ликвидировали пожар.

Он рассказал, что информация о пожаре по улице Михайловской, 24-В, поступила в 02.48, и уже в 02.54 спасатели приступили к тушению. «Очаг пожара находился на первом этаже в офисных помещениях. Практически через 40 минут после работы наших подразделений произошел взрыв на втором этаже. В результате погибла женщина 1926 года рождения на втором этаже в квартире. Ее привалило стеной», - проинформировал он.

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Также, по данным Шарыя, «двух деток, около двух и семи лет, снимали подъемником. Они сейчас находятся в больнице «Охматдет». Предварительный диагноз - надышались угарным газом. Состояние стабильное и удовлетворительное».

Кроме того, добавил он, полицейский, который находился на месте пожара, опрашивая жильцов, получил травмы, порезы и ушибы в результате взрыва.

«Предварительно пострадали от пожара и взрыва 800 квадратных метров площади. Это, согласно предварительным данным, суммарно по всем этажам, то есть, по сути, весь дом. Дом очень старый, здесь много деревянных конструкций, много деревянных пустот», - отметил он.

По словам Шарыя, пока рано говорить о том, что дом является пригодным для проживания.

«Об этом рано говорить, потому что если о цокольном этаже можно сказать, что он не пригоден, второй этаж - не пригоден, потому что там стены развалило. То третий и выше - поддаются ремонту полностью», - сказал он.

Он отметил, что никакой опасности для жильцов верхних этажей, что здание может обвалиться, нет.

«Жильцы разошлись по родственникам, они все киевляне. Насколько я слышал информацию от главы администрации, то одна или две семьи будут нуждаться в отселении в специализированные места. Им предоставляется временное жилье. Сейчас жильцы могут зайти в здание за своими вещами», - подчеркнул заместитель начальника Главного управления ГСЧС Украины в Киеве.

Он также добавил, что на первом этаже дома расположены нежилые помещения. Юридически в доме 4 этажа. В 16-ти квартирах прописаны 24 жильца, проживало около 30.

В тушении пожара были задействованы 21 единица пожарно-спасательной техники и более 100 человек личного состава.