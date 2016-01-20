"Без совка": со щита монумента "Родина-мать" уберут герб СССР

Об этом на своей странице в Facebook сообщил директор Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович.

Он подчеркнул, что данное решение было принято на совещании экспертов. По словам Вятровича, вскоре будут проработаны необходимые юридические решения по этому вопросу.

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"Со щитом, но без совка на нем. Герб СССР будет устранен со щита скульптуры "Родина-мать", - написал он в соцсети.

Со щитом, но без совка на нем. Герб СССР будет отстранен от щита скульптуры "Родина-мать". Опубликовано Volodymyr Viatrovych20 января 2016 г.

Напомним, 15 апреля 2015 года Рада приняла закон "Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрет пропаганды их символики". Документами запрещается советская символика, осуждается коммунистический режим, открываются архивы советских спецслужб и признаются борцами за независимость Украины УПА и другие организации.