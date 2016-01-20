Занятия в столичных школах не будут восстанавливать до улучшения ситуации с гриппом - КГГА

Киевская городская государственная администрация заявляет, что решение о возобновлении занятий в столичных школах будет принято только в случае улучшения эпидемической ситуации по гриппу и ОРВИ.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе КГГА.

Подчеркивается, что решение об окончании карантина может быть принято только на основании рекомендаций санитарно-эпидемиологической службы.

«Любая информация о возобновлении учебно-воспитательного процесса с 21 января 2016 года не соответствует действительности», - заявили в КГГА.

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Как сообщалось, киевские власти приняли решение о временном прекращении учебного процесса в школах города с 16 января и до улучшения эпидситуации.

По данным КГГА, в столице в течение 19 января зарегистрировано 7 тыс. 110 больных гриппом и ОРВИ, 18 января – 7 тыс. 253 человека.

В медучреждениях на стационарном лечении находится 485 больных ОРВИ и 178 больных гриппом.

В Украине по состоянию на 19 января от гриппа умер 51 человек.