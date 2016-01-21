Врачи прогнозируют, что на этой неделе гриппом и ОРВИ заболеют до 40 тысяч киевлян

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил во время брифинга.

«По прогнозу, согласно полученным данным, за три последних дня этой недели заболеют 39-40 тысяч жителей Киева, из них 60% - это будут дети», - сказал Рубан.

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По его словам, прогнозируемый показатель госпитализации на этой неделе - 800 человек.

Главный санврач отметил, что из-за поздних обращений за помощью регистрируются и летальные случаи. Так, на вчерашний вечер в Киеве от гриппа и ОРВИ скончались 7 человек. “Это с начала эпидсезона, с ноября”, - уточнил Рубан.

Одновременно он подчеркнул, что в случае невведения более жестких профилактических мер Киев перешагнет эпидпорог 26 января.

В свою очередь директор департамента здравоохранения КГГА Татьяна Донченко сообщила, что за два дня текущей недели, согласно статистике, заболели 14 тыс. 373 человека, что в 1,5 раза выше аналогичного периода прошлой недели.