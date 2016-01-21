В Киеве из-за гриппа ввели масочный режим

13:00, 21 января 2016
Киев
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С сегодняшнего дня сотрудникам всех учреждений с большим количеством посетителей рекомендуют носить маски.

Фото УНИАН

Киевский власти объявили в столице масочный режим, который должен предотвратить распространение гриппа. Об этом сообщил на брифинге советник мэра Киева Михаил Радуцкий, передает ТСН.ua.

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По его словам, с сегодняшнего дня во всех учреждениях, общественных заведениях, заведениях питания, магазинах вводится масочный режим.

Радуцкий также отметил, что масочный режим будет носить рекомендательный характер.

Как сообщалось, в Госсанэпидслужбе Киева прогнозируют, что на этой неделе гриппом и острыми вирусными респираторными заболеваниями в столице заболеют 39-40 тысяч человек.

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