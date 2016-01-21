Транспортная комиссия Киевсовета рекомендует ввести ночные автобусные маршруты

16:23, 21 января 2016
Киев
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Постоянная комиссия Киевского городского совета по вопросам транспорта, связи и рекламы рассмотрела петицию о введении ночных маршрутов в столице и поддержала ее.

автобус киев / busphoto.ru/photo/60356

Об этом сообщает пресс-служба Киевсовета.

Отмечается, что сейчас департамент транспортной инфраструктуры Киевгорадминистрации изучает целесообразность открытия 4 ночных автобусных маршрутов, которые будут работать с 23:00 до 6:00:

- "Железнодорожный вокзал — жилой массив Виноградарь (проспект Свободы);

- "ул. Кадетский Гай (с заездом на Железнодорожный вокзал) - жилой массив Троещина;

- "Железнодорожный вокзал - жилой массив Харьковский;

- "Жилой массив Новобеличи (по просп. Победы с заездом на Железнодорожный вокзал) - Лесной массив".

Рассматривать введение ночных маршрутов должна специальная комиссия. В ее состав войдут представители Укртрансинспекции, Главного управления патрульной полиции Киева и соответствующих дорожно-эксплуатационных организаций (по согласию).

"Комиссия обследует дороги, по которым будут курсировать новые маршруты, чтобы определить их соответствие требованиям Единых правил ремонта и содержания дорог, улиц и железнодорожных переездов. После обследования будет составлен акт о готовности автобусного маршрута к открытию с указанием даты его открытия и даты осуществления пробного рейса. Затем Департамент транспортной инфраструктуры готовит приказ на открытие маршрутов и вносит их в реестр автобусных маршрутов общего пользования Киева. Если все будет хорошо, фактическую работу мы планируем начать уже в марте", - рассказал директор департамента транспортной инфраструктуры КГГА Александр Козловский.

Как пояснили в профильном департаменте, перевозчиков пассажиров ночных маршрутов будет определять конкурсный комитет.

"Перевозчик-победитель будет иметь право самостоятельно определять стоимость проезда в ночное время, но, конечно, они должны быть экономически обоснованы и согласованы с городскими властями", - говорится в сообщении.

При этом подчеркивается, что решение о введении ночных маршрутов в столице должны еще принять на пленарном заседании Киевсовета.

Соответствующая электронная петиция от 20 ноября 2015 года набрала 10 854 подписи при минимально необходимых 10 тысячах.

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