В Киеве во время демонтажа коммунальщиками вывески магазина его владелец устроил стрельбу - полиция

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Главного управления Национальной полиции Украины в г. Киеве.

"Сегодня в один из магазинов приехали представители КГГА, чтобы снять вывеску, которая, по их решению, установлена неправомерно. Владелец помещения достал травматический пистолет и сделал выстрел в землю. Должностные лица отобрали у мужчины оружие и вызвали милицию", - говорится в сообщении.

Вещественные доказательства с места происшествия изъяты и направлены на экспертизу.

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На месте правоохранители составили административный протокол по ст. 174 (Стрельба из огнестрельного, холодного метательного или пневматического оружия в населенных пунктах и в не отведенных для этого местах или с нарушением установленного порядка) КОАП. Суд рассмотрит протокол и примет решение. А санкция предусматривает наложение штрафа в размере от пяти до десяти необлагаемых налогом минимумов доходов граждан с конфискацией оружия и боевых припасов или без таковой.

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"Представителям полиции мужчина рассказал, что таким образом защищал свое имущество. Все обстоятельства будут выяснены в ходе досудебного расследования", - добавили в главке полиции.

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Следственным отделом Святошинского управления полиции столицы открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (Хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает ответственность в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет.