В Киеве обстреляли спецтехнику коммунальщиков
12:15, 22 января 2016Киев
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В столице неизвестные обстреляли спецтехнику коммунальщиков.
Неизвестные из пистолета выстрелили в колесо грузовика / serovglobus.ru
Как сообщает Отдел коммуникации Главного управления Национальной полиции Украины в Киеве, по предварительной информации, в Днепровском районе города во время посыпки дороги песчано-соляной смесью в колесо автомобиля коммунального предприятия неизвестные лица произвели выстрел и скрылись с места происшествия. По данным полиции, выстрел сделан из устройства, похожего на пистолет.
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Жертв и пострадавших нет.
Злоумышленники с места происшествия скрылись.
В настоящее время правоохранители проводят мероприятия по установлению и задержанию лиц, совершивших правонарушение. На месте работает следственно-оперативная группа.
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