В Киеве обстреляли спецтехнику коммунальщиков

Как сообщает Отдел коммуникации Главного управления Национальной полиции Украины в Киеве, по предварительной информации, в Днепровском районе города во время посыпки дороги песчано-соляной смесью в колесо автомобиля коммунального предприятия неизвестные лица произвели выстрел и скрылись с места происшествия. По данным полиции, выстрел сделан из устройства, похожего на пистолет.

Читайте такжеКиевским коммунальщикам из-за снега отменили выходной

Жертв и пострадавших нет.

Злоумышленники с места происшествия скрылись.

В настоящее время правоохранители проводят мероприятия по установлению и задержанию лиц, совершивших правонарушение. На месте работает следственно-оперативная группа.