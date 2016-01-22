В Киеве за сутки зарегистрированы 6 372 больных гриппом и ОРВИ, из них 115 госпитализированы

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе Киевской городской государственной администрации.

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Как информируют в Департаменте здравоохранения КГГА, за четыре дня 4-й недели (18-22.01) зарегистрировано 27 116 больных, что на 42,6% выше аналогичных дней предыдущей недели.

Наблюдается рост заболевания среди всех возрастных групп и контингентов, кроме детей до 1 года. Школьники составляют 15,35% от общего количества случаев.

«Количество госпитализаций по 21 января в стационары г. Киева несколько увеличилось, на лечение поступило 115 заболевших ОРВИ (из них 60 детей и 55 – взрослых), 53 больных гриппом (из них 3 – детей и 50 – взрослых)», - говорится в сообщении.

Отмечается, что по состоянию на 22 января в учреждениях здравоохранения, в составе которых функционируют инфекционные, терапевтические и пульмонологические отделения, на стационарном лечении находится 530 больных ОРВИ и 220 больных гриппом.

Из 220 больных гриппом 179 больных получают лечение в условиях отделений и 41 больной находится в реанимационном отделении. Кроме того, сейчас на лечении находится 51 беременная женщина, заболевшая ОРВИ и гриппом.

По состоянию на 22 января в учреждениях здравоохранения в наличии 228,5 упаковки «Тамифлю» и 388 свободных коек.

В пресс-службе отметили, что количество зарегистрированных больных ОРВИ и гриппом составило за сутки 15 января – 4 000 чел., 16 января – 2 526 чел., 17 января – 627 чел., 18 января – 7 253 чел., 19 января – 7 110 чел., 20 января – 6 381 чел.