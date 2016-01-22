В СЭС прогнозируют, что Киев перейдет эпидемпорог по гриппу и ОРВИ в начале следующей недели

Заболеваемость в Киеве приближается к эпидемиологическому порогу. Об этом сообщают в Государственной санитарно-эпидемиологической службе Киева.

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"Без внедрения эффективных профилактических и противоэпидемических мероприятий среди взрослого населения превышение уровня эпидемического порога возможно будет зарегистрировано 25-26 января 2016 года", - говорится в сообщении.

За 4 дня (18-22.01.2016) зарегистрировано 27 тысяч 116 больных, что на 42,6% выше аналогичных дней предыдущей недели. Рост отмечается среди всех возрастных групп и контингентов, кроме детей до 1 года. Школьники составляют 15,35% от всех заболевших.

Кроме того, наблюдается значительное увеличение показателей заболеваемости гриппом и ОРВИ среди взрослого населения.