"Живую цепь" на мосту Патона в Киеве сняли с высоты птичьего полета (видео)
В интернете появилось видео с места акция "Живая цепь соборности", которая состоялась сегодня в честь Дня соборности на мосту Патона в Киеве.
Активисты образовали на мосту Патона символическую "цепь единства", соединив берега Днепра.
Видео акции с высоты птичьеого полета сняло агентство "Украинские новости", разместив его на YouTube.
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Активисты образовали 30-метровый государственный флаг вдоль моста, символизируя единство Западной и Восточной Украины.
В завершение мероприятия участники повязали на перилах моста сине-желтые ленты.
Сегодня, 22 января, Украина празднует День соборности. Это праздник на государственном уровне отмечают с 1999 года в честь провозглашения Акта воссоединения Украинской Народной Республики и Западноукраинской Народной Республики в январе 1919-го.