"Живую цепь" на мосту Патона в Киеве сняли с высоты птичьего полета (видео)

Активисты образовали на мосту Патона символическую "цепь единства", соединив берега Днепра.

Видео акции с высоты птичьеого полета сняло агентство "Украинские новости", разместив его на YouTube.

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Активисты образовали 30-метровый государственный флаг вдоль моста, символизируя единство Западной и Восточной Украины.

В завершение мероприятия участники повязали на перилах моста сине-желтые ленты.

Сегодня, 22 января, Украина празднует День соборности. Это праздник на государственном уровне отмечают с 1999 года в честь провозглашения Акта воссоединения Украинской Народной Республики и Западноукраинской Народной Республики в январе 1919-го.