В киевской полиции рассказали, как выселяли активистов, разгромивших за два года целый этаж гостиницы "Днепр"

Об этом сообщили 112.ua в полиции Киева.

"Инициатором выселения выступила администрация гостиницы. Полиция лишь обеспечивала порядок. Выселение произошло мирно, активисты подчинились и забрали свои пожитки", - рассказала спикер полиции Киева Оксана Блищик.

Как рассказал газете "Вести" один из участников выселения, в номерах, когда туда вошли полицейские, стены были продырявлены пулями, мебель разбита, диваны прожжены, валялись поломанные стулья и столы. Прямо в номерах готовили на плитках пищу, поэтому стены и потолок закопчены. Трубы отопления полопались, а в трубы подачи воды были врезаны стиральные машины. В одном из номеров активисты даже обустроили спортзал - выставили велотренажер и выкинули всю мебель, чтобы заниматься спортом.

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В госуправлении делами, в ведении которого находится отель, изданию рассказали, что непонятные активисты насильно удерживали почти целый шестой этаж с декабря 2013 года и отказывались выезжать.

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"Обычных постояльцев туда не селили все это время, так как активисты вели себя очень неадекватно, - говорят в ГУД. - Они устраивали постоянные пьяные разборки с персоналом и между собой, была даже стрельба. Каждые две недели представители гостиницы обращались в прокуратуру и полицию с жалобами на этих активистов".

За них постоянно приезжали вступаться нардепы и командиры добровольческих подразделений. А милиции, а потом уже полиции, даже угрожали оружием. Поэтому выселить самоселов никак не могли. Последней каплей для дирекции стало событие, когда незваные постояльцы открыли окна в номерах в мороз - в результате разорвало трубы и залило несколько этажей "Днепра".

По некоторым данным, сейчас активисты якобы перебрались со своими пожитками в гостиницу "Украина", где до сих пор находится какой-то штаб Майдана. Сумму ущерба в "Днепре" еще не оценили, ведь кроме разгромленных 35 номеров, где жили активисты, придется ремонтировать весь этаж.

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Точную сумму, как сказали в ГУД, смогут назвать лишь через неделю. По некоторым данным, она составляет 12 млн грн. Правда, кто будет платить за разгромленный номерной фонд и коммуникации, остается вопросом.