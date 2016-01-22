В исторической части Киева могут запретить строительство высоток

В историческом центре Киеве будет запрещено строительство высотных зданий.

Данную норму содержит проект зонинга центральной планировочной зоны города, рассказал в интервью "Фактам и комментариям" руководитель разработчиков документа – начальник коммунальной организации "Институт Генерального плана города Киева" Сергей Броневицкий, пишет LB.ua.

"Мы предлагаем запретить строительство высотных сооружений и домов повышенной этажности в историческом центре. А в исторических ареалах – ограничить высоту не выше исторической застройки. Мы видим Киев здоровым и комфортным", - подчеркнул Броневицкий.

По его словам, зонинг города необходим, чтобы конкретизировать развитие Киева в соответствии с новым генеральным планом, который четко определяет новые микрорайоны комплексной жилой застройки, зеленые зоны, транспортные магистрали и линии скоростного транспорта.

"Оба документа сделают планирование застройки прозрачным и контролируемым. Новый генплан станет градостроительной конституцией Киева. План зонирования (зонинг) разрабатывается на его основе и конкретизирует генплан. В нем территория Киева разделена на кварталы и микрорайоны, в каждом квартале определена численность населения, проживающего постоянно; высота; функциональное назначение и прочее", - отметил Броневицкий.

Он подчеркнул, что с помощью генплана и зонирования будут ликвидированы коррупционные схемы отведения земель, что позволит прекратить хаотическую застройку Киева и появление скандальных объектов.

Также прекратится уплотнение кварталов. Строительство будет перенесено на свободные территории. Устаревший жилфонд планируется комплексно реконструировать.

Сейчас проходят общественные слушания проекта зонинга города. Киевляне могут оставить письменные предложения, которые позже будут рассмотрены разработчиками.