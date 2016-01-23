Петиция об ускорении строительства нового приюта для животных в Киеве принята к рассмотрению

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Киевсовета, указанная петиция набрала 10 тыс. 222 голоса при минимально необходимых 10 тыс.

Заместитель городского головы - секретарь Киевского городского совета Владимир Прокопив уже поручил Постоянной комиссии Киевсовета по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса и Постоянной комиссии Киевсовета по вопросам экологической политики рассмотреть электронную петицию в установленном порядке.

Как отметил председатель постоянной комиссии по вопросам ЖКХ Владимир Бондаренко, петицию по ускорению строительства нового муниципального приюта для животных в Киеве комиссия рассмотрит в понедельник, 25 января.

Читайте такжеПод Киевом сожгли приют для животных: 70 собак сгорели заживо (фото)

Как сообщал УНИАН, директор Департамента городского благоустройства и сохранения природной среды КГГА Дмитрий Белоцерковец 10 декабря 2015 г. сообщил, что приют для бездомных собак и кошек, который расположен в Бородянке и входит в структуру коммунального предприятия Киева «Приют для животных», власти столицы планируют передать зоозащитной общественной организации, а в пределах города открыть новый коммунальный приют для животных.

Читайте такжеКиевсовет реорганизовал три коммунальных предприятия, которые занимаются животными

По его словам, работа приюта в Бородянке неэффективна, поэтому он может быть передан волонтерам, зоозащитникам на конкурсной основе за символическую арендную плату в размере 1 грн в месяц, чтобы на его базе была организована работа общественного приюта для животных. А городской приют открыть на улице Автозаводской, где под него уже выделено около 3 га земли. К финансированию строительства этого учреждения власти города хотят привлечь средства экологического фонда Министерства экологии.