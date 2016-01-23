В Киеве прошло факельное шествие в честь Дня Соборности Украины (фото)

Активисты назвали свой марш "Маршем Единства", передает ТСН.

22 января в Киеве состоялось яркое факельное шествие "Марш Единства", посвященная Дню Соборности Украины.

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Активисты с файерами прошли от памятника Шевченко до Михайловской площади.

Напомним, 22 января, Украина празднует День соборности. Это праздник на государственном уровне отмечают с 1999 года в честь провозглашения Акта воссоединения Украинской Народной Республики и Западноукраинской Народной Республики в январе 1919-го.