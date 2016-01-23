Кандидаты от "УКРОПа" будут участвовать в выборах во все 10 райсоветов Киева

Об этом член президиума политсовета «Украинского объединения патриотов – УКРОП», председатель Киевской городской организации партии Дмитрий Симанский сообщил сегодня во время пресс-конференции в УНИАН.

Читайте такжеГеннадий Корбан: Мир, о котором говорит власть, – это иллюзия «Партия «УКРОП» будет участвовать в этих выборах. Мы будем участвовать достаточно мощно. Мы провели уже серьезную подготовительную работу к этим выборам. Мы сделали выводы из предыдущей кампании. Мы уже понимаем, каким образом действовала власть тогда, и как она будет действовать, скорее всего, подкупом, админдавлением и другими инструментами против нас как против яркого представителя оппозиции к действующей власти», - подчеркнул он.

Симанский отметил, что «УКРОП» будет участвовать в выборах во все 10 райсоветов столицы.

«У нас сформированы команды. Мы очень надеемся, что наша последовательная политическая позиция, наша внятная политическая позиция относительно того, что сейчас происходит в стране, позволит нам привлечь в наши ряды как можно более широкий круг людей, которые хотят быть выразителями интересов общества. Мы убеждены, что мы способны обеспечить реальное представительство общины в принятии решений с учетом того, что для райсоветов в Киеве будут существенно расширены полномочия», - резюмировал он.

Как сообщал УНИАН, 23 июля 2015 года Киевсовет принял решение «Об управлении районами города Киева».

Этим решением столичный городской совет, в частности, установил, что управление районами в столице осуществляется районными в городе Киеве советами, образовал Голосеевский, Дарницкий, Деснянский, Днепровский, Оболонский, Печерский, Подольский, Святошинский, Соломенский, Шевченковский районные в городе Киеве советы, определил объем и пределы полномочий районных в городе Киеве советов и назначил первые выборы депутатов таких советов на 27 марта 2016 г.

Центральная избирательная комиссия объявила о начале процесса по выборам депутатов райсоветов Киева с 6 февраля 2016 года.

Райсоветы в Киеве были ликвидированы в 2010 году.