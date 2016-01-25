На Киев надвигается двухдневный снегопад

Количество осадков днем составит 3-5 мм, ночью 4-6 мм. Прирост снежного покрова за этот период может составить 8-10 см, сообщает Управление по вопросам чрезвычайных ситуаций КГГА.

В связи со снегопадом въезд в город крупногабаритного транспорта могут ограничить с 12.00 дня.

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Городская власть обращается к водителям с просьбой по возможности отказаться от поездок на собственных авто и во время интенсивных снегопадов пользоваться общественным транспортом.

Кроме того, работники дорожных служб просят автовладельцев не парковать машины в местах, где они будут мешать работе коммунальщиков, в частности, на обочинах дорог и во внутриквартальных проездах.