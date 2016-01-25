Въезд в Киев крупногабаритного транспорта будет ограничен с 16.30 из-за снегопада

Как сообщили УНИАН в пресс-службе КГГА, такое решение приняла Постоянная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций в связи с усилением снегопада.

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Предусмотрено, что ограничение будет действовать до 19.30. Это позволит снегоуборочной технике, которая работает на улицах города, оперативно осуществлять уборку, а также избежать образования заторов на дорогах.

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По словам начальника управления по вопросам чрезвычайных ситуаций Департамента городского благоустройства и сохранения природной среды КГГА Романа Ткачука, спасатели совместно с патрульной полицией организуют дежурство спецтехники (тягачей) на наиболее сложных и нагруженных спусках и подъемах города.

Как сообщал УНИАН, сегодня по всей территории Украины синоптики объявили штормовое предупреждение.