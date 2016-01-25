Укргидрометцентр опроверг информацию об угрозе сильных снегопадов в Киеве

Украинский гидрометцентр опровергает информацию об угрозе сильных снегопадов в Киеве. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

"Штормовое предупреждение о сильных снегопадах украинским гидрометцентром не составлялось", - говорится в сообщении.

"По состоянию на 14.00 количество осадков в виде снега составило 2 мм, до 20.00 ожидается еще 3-4 мм, в течение ночи 26 января ожидается 4-6 мм осадков. В целом прирост снежного покрова составит 8-10 см", - сообщили в Укргидрометцентре.

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Днем 26 января существенных осадков в Киеве не предвидится.

Как сообщал УНИАН, городские власти в связи с непогодой приняли решение сегодня с 16.30 до 19.30 ограничить въезд в Киев крупногабаритного транспорта.