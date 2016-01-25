В Киеве заболеваемость гриппом и ОРВИ ниже эпидпорога на 22% - СЭС

По данным Главного управления Государственной санитарно-эпидемиологической службы в Киеве, за период с 18 по 24 января зарегистрировано 35 тыс. 193 больных (из них взрослых – 18 тыс. 202, детей – 16 тыс. 991). Это на 22% ниже эпидемического порога (эпидпорог составляет 43 тыс.930), однако на 32% выше показателя предыдущей недели. Об этом информируют в Департаменте здравоохранения КГГА.

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По состоянию на 25 января в учреждениях здравоохранения, в составе которых функционируют инфекционные, терапевтические и пульмонологические отделения, на стационарном лечении находится 682 больных ОРВИ и 268 больных гриппом.

Из 268 больных гриппом 222 получают лечение в условиях отделений и 46 больных находятся в реанимационных отделениях. Кроме того, в настоящее время находится на лечении 51 беременная женщина, заболевшая ОРВИ и гриппом.

По состоянию на 25 января в учреждениях здравоохранения в наличии 90 упаковок "Тамифлю" и 300 свободных коек (35 – для детей, 265 – для взрослых).

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Как сообщалось, 22 января в столице заболели 5 тыс. 198 человек, 23 января – 2 тыс. 084 лица, 24 января – 795 человек.