Пробки в Киеве достигли 9 баллов

Затяжной снегопад существенно усложнил траффик на дорогах столицы. Согласно данным сервиса Яндекс.Пробки, в 18:00 дороги в Киеве загружены на 9 баллов из 10 возможных.

Читайте такжеВъезд в Киев крупногабаритного транспорта будет ограничен с 16.30 из-за снегопада

Самые серьезные заторы наблюдаются в центре города: на улицах Михайловской, Трехсвятительской, Софиевской, Крещатике, Саксаганского, Антоновича, Гринченко, Амосова и Коновальца, Владимирской, Владимирскому спуску,

Также стоит улица Телиги, Кольцевая дорога и Черновола (в направлении Вишневого), затруднено движение в сторону Минского массива, Ленинградской площади.

На Гостомельском шоссе пробка из-за ДТП. Мосты относительно свободны.