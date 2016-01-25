В Киеве в час пик остановилась "красная" ветка метро

Сегодня в Киеве остановилось движение поездов на "красной" - Святошинско-Броварской – ветке метро. Задержка в движении продолжалась 20 минут и по состоянию на 18:40 движение было восстановлено.

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В метро объявляли, что поезда приостановлены по "техническим причинам". Так же отвечают и в пресс-службе метрополитена, сообщает ТСН.ua.

В то же время работали пересадочные станции. Остановка пришлась на "час пик", поэтому на платформах собралось много людей.

Как сообщалось, сегодня в столице из-за обильного снегопада движение по дорогам города значительно затруднено - пробки достигли 10 баллов.