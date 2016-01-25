КИУ: районные советы в городах - это пережиток советской системы

Районные советы в городах – это атавизм советской системы. Такое мнение высказал генеральный директор Комитета избирателей Украины Алексей Кошель.

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"В Киеве нужно развивать органы самоорганизации населения, а не плодить новые советы" - прокомментировал Кошель предстоящие выборы в районные советы Киева.

По его мнению, "районные советы в городе – это атавизм советской административной системы, когда повсеместно пытались создавать местные советы. А, к примеру, в столице отдельные функции районных советов в городе вполне могут взять на себя органы самоорганизации населения".

По словам Кошеля, об этом свидетельствует и то, что в Конституции Украины они упоминаются лишь в Переходных положениях: "то есть авторы Конституции предполагали, что эти советы будут действовать в течение переходного периода, однако со временем исчезнут".

Он отметил, что необходимость райсоветов в городе является сомнительной, учитывая сокращение количества городов, где такие они существуют: "Кроме этого, административные границы районов в Киеве образованы довольно искусственно, поэтому не понятно, кого именно эти советы будут представлять. Ведь существует лишь одна территориальная община Киева, которую представляет Киевский городской совет".

Кроме этого, по мнению главы КИУ, районные советы в городе приводят к росту числа депутатов местных советов, что полностью противоречит ожиданиям как избирателей, так и предусмотренным Коалиционным соглашением обязательствам.