Профилактические мероприятия позволили удержать уровень заболевания гриппом в Киеве ниже эпидпорога - КГГА

В столице продолжают действовать профилактические меры, введенные с целью недопущения резкого обострения эпидемической ситуации с заболеванием гриппом и ОРВИ.

Об этом сообщается на сайте КГГА.

Так, практически во всех городских учреждениях введен особый режим усиления профилактических и противоэпидемических мероприятий. С 16 января 2016 года во внешкольных и общеобразовательных заведениях Киева учебно-воспитательный процесс приостановлен до улучшения эпидемической ситуации. В режиме усиления профилактических мероприятий продолжают работать дошкольные учебные заведения и учреждения профессионально-технического образования.

В частности, руководители учреждений придерживаются рекомендаций относительно особого режима содержания помещений – усиленной уборка, проветривания, кварцевания и прочего. Сотрудникам и воспитанникам детсадов, учреждений профтехобразования и ВУЗОВ рекомендуют пользоваться медицинскими защитными масками. Режим использования средств индивидуальной защиты введен и в коммунальных предприятиях столицы, которые обслуживают граждан, в частности, метрополитене, «Киевпастрансе». Также ограничено проведение массовых мероприятий в закрытых помещениях.

«Высшие учебные заведения мы попросили внести коррективы в учебные планы, чтобы ограничить контакт среди больших групп студентов. Также поручили усилить дезинфекционный режим в учебных заведениях, в первую очередь в детсадах, которые продолжают работать, в учреждениях культуры, в учреждениях и организациях города. Кроме того, контролируем соблюдение нормативных показателей температуры воздуха в помещениях, призываем проводить регулярное сквозное проветривание комнат, не допускать до посещения учреждения лиц с признаками инфекционного заболевания», – отметил Михаил Радуцкий и добавил, что эти меры помогают удерживать уровень заболевания гриппом и ОРВИ в Киеве ниже эпидпорога.

В период сезонного повышения заболеваемости ОРВИ и гриппом Департамент здравоохранения осуществляет ряд организационных мероприятий по лечению и профилактике.

Так, корректируется резерв коечного фонда для оказания медицинской помощи больным гриппом и ОРВИ, постоянно обновляется резерв лекарственных средств и изделий медицинского назначения, усиленного проведения информационно-разъяснительной работы среди населения по мерам профилактики и лечения больных гриппом и ОРВИ.

Руководители районных управлений здравоохранения проводят информационно-просветительскую работу с населением по профилактике заболеваний ОРВИ и гриппом; обеспечивают работу врачебно-сестринских бригад в 2 смены с 08:00 до 20:00 для оказания медицинской помощи лицам, которые находятся на железнодорожных вокзалах, автостанциях и в Международном аэропорту «Киев» (Жуляны). Также для предотвращения распространения заболеваний ОРВИ и гриппом организовано разграничение потоков пациентов (больных и здоровых); обеспечены пункты неотложной помощи центров ПМСП лекарственными средствами, в том числе необходимыми средствами специфической противовирусной терапии и тому подобное.

В предэпидемический период обеспечивается безотказная госпитализация больных с тяжелым течением гриппа, ОРВИ и с осложненными формами этих заболеваний в инфекционные отделения Киевских городских клинических больниц № 4 и № 9, в Киевскую городскую детскую клиническую инфекционную больницу и районные детские клинические больницы, беременных – к инфекционному отделению Киевского городского центра репродуктивной и перинатальной медицины.

При обострении эпидемической ситуации, в случае необходимости, предусмотрено перепрофилирование соматических отделений под инфекционные для госпитализации больных с осложненными формами гриппа и других ОРВИ в 6-ти учреждениях: Киевских городских клинических больницах № 2, № 4 и № 9, Киевской городской детской клинической больницы № 2, Детской клинической больницы № 9 Подольского района и Киевском городском роддоме № 3.

Главные врачи указанных учреждений обеспечивают:

- безотказную госпитализацию больных с тяжелым течением гриппа и ОРВИ, с осложненными формами заболеваний и больных с отягощенным состоянию до начала болезни;

- создание неснижаемого запаса медикаментов, необходимого для лечения, резерва дезинфекционных, антисептических и средств индивидуальной защиты медперсонала, специальной медицинской аппаратуры, тест-систем, реагентов и расходных материалов для проведения диагностических (вирусологических) исследований;

- выполнение полного комплекса диагностических исследований больных в том числе вирусологических, серологических.

Сейчас организована работа учреждений амбулаторной сети в режиме 7-дневной рабочей недели, обеспечив прием вызовов до 18:00 с обслуживанием их дома, дежурство врачей общей практики – семейных врачей, врачей-терапевтов и врачей-педиатров до 21:00 в рабочие дни и до 18:00 в выходные дни.

Бригады неотложной медицинской помощи обеспечены противогриппозными средствами для оказания медицинской помощи населению.

Все управления здравоохранения РГА понедельникам до 09:30 передают оперативному дежурному Департамента здравоохранения и Госсанэпидслужбы данные о больных гриппом и ОРВИ.

Происходит ежедневное информирование киевлян через СМИ, официальные веб-порталы и социальные сети по количеству больных гриппом и ОРВИ, эпидпороге, количеству имеющихся лекарств и тому подобному.

По результатам заседания Комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, которое состоится 26 января 2016 года в 14:30, будет объявлен дальнейший план профилактических мероприятий в столице.