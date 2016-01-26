Выборы в райсоветы не принесут людям никакой пользы - эксперт

Об этом заявил исполнительный директор АП Politconsultant.org Николай Волгов.

По его словам, ликвидация в 2010 году райсоветов не повлияла на эффективность работы городских чиновников и сегодня Киевсовет в рамках своих полномочий и средств целиком справляется с задачей по обеспечению надлежащего функционирования города.

«Местные выборы в октябре показали, что есть ряд вопросов к новому законодательству ввиду провозглашенного курса на децентрализацию. Если сейчас провести выборы в райсоветы, мы получим фактически дублирующий орган Киевсовета в каждом районе. В существующих правовых рамках вновь избранные районные советы не смогут решать реальные проблемы, а будут заняты войной с Киевсоветом за право распоряжаться коммунальной собственностью, «крышеванием» очередных ларьков и борьбой районных «олигархов» за «контроль» на территории. Как следствие, при существующей системе предстоящие выборы в райсоветы столицы не принесут ничего, кроме разбалансирования и дестабилизации системы управления городом. От чего киевляне точно не выиграют», - отметил Волгов.

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Эксперт добавил, что возвращение райсоветов увеличит расходы города на админперсонал, не говоря уже о средствах на проведение самого голосования. Сами же киевляне не готовы принимать участие в очередных выборах.

«После Майдана мы избрали президента, парламент, мэра столицы, к слову дважды, и депутатов в Киевсовет. Явка избирателей на местных выборах в октябре была чуть больше 41%, в ноябре на выборах мэра – 28%. Такая явка – явный сигнал, что горожане устали от выборов и не доверяют политикам. Соответственно, там, где низкая явка, открываются широкие возможности для подкупа и манипуляций, что точно не добавит легитимности избранным таким образом районным органам власти. Тем более надо дать возможность проявить себя новоизбранному составу Киевсовета, депутаты которого, кстати, представляют интересы всех районов города», - сказал политтехнолог.

В то же время он подчеркнул, что если райсоветы и смогут доказать свою полезность, то только после завершения реформы местного самоуправления (децентрализации), когда каждый город будет иметь прочный запас ресурсов, которым сможет распоряжаться и делегировать эти полномочия на районный уровень.