Кличко обратился к правоохранителям и призывал не создавать иллюзию работы, а делать конкретные дела

Ни один правонарушитель из тех, кто тратил бюджетные средства, до сих пор не наказан – результатов борьбы с коррупцией нет.

Об этом во время Координационного совещания руководителей правоохранительных органов столицы относительно состояния противодействия преступности и обеспечения общественного порядка заявил Киевский городской голова Виталий Кличко, обращаясь к правоохранителям города, говорится на сайте КГГА.

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Он отметил, что по состоянию на середину января по материалам аудитов, проведенных Департаментом внутреннего финансового контроля и аудита КГГА, возбуждено 82 уголовных производства на общую сумму потерь 396 миллионов гривен.

«Подготовлено 12 сообщений о подозрении, четыре человека объявлены в розыск, по 5 уголовным процессам обвинительные акты переданы в суд, закрыто 5 уголовных производств. Я обращаюсь в прокуратуру и хочу подчеркнуть: ни один правонарушитель из тех, кто разбазаривал бюджетные средства, до сих пор не наказан!» – подчеркнул Кличко.

Мэр столицы добавил, что правоохранители также не защищают коммунальщиков Киева во время демонтажа незаконных МАФов, объектов мобильной торговли, рекламных средств и незаконных застроек.

«Сложно представить, чтобы в цивилизованной стране какие-то молодые люди остановили эвакуатор с демонтированной кофемашины, избили водителя, кофемашину забрали и никто за это не понес наказания. Или чтобы во время демонтажа незаконно установленного забора вокруг незаконной застройки, «орлы» от застройщика силой выталкивали сотрудников департамента благоустройства», – отметил городской председатель Киева.

Кличко также подчеркнул, что патрульная полиция столицы не выполняет своих обязательств относительно борьбы с парковкой на обочинах, тротуарах и других непредназначенных для этого местах.

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«Сколько мы провели совещаний, встреч с патрульной полицией? Авто как стояли в непредназначенных для этого местах, так в основном и стоят. И это не только затрудняет движение, это сейчас существенно мешает коммунальным службам чистить улицы от снега. При этом парковки и подземные паркинги в центре города пустые. Я лично договорился с владельцами, и тарифы на паркингах в центре составляют 10 гривень в час. А почему там никто не паркуется? Потому что можно бросить машину где угодно и ничего тебе за это не будет», – сказал мэр Киева.

«И я хочу обратиться ко всем присутствующим: давайте не создавать иллюзию работы и изменений, а делать конкретные дела. Которые будет видно и которые сделают жизнь в столице безопасной и комфортной. Я сам первый скажу: это сделала полиция, патрульная полиция, прокуратура. Люди сегодня ждут результатов, которые они почувствуют, и которые реально будут влиять на их жизнь. Без более эффективной координации наших усилий решить проблемы города нам будет сложно», – подчеркнул Кличко.