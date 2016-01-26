Кличко поручил создать рабочую группу для сохранения сквера Небесной сотни

Мэр Киева Виталий Кличко встретился с активистами, которые отстаивают сквер Небесной сотни, и поручил создать совместную рабочую группу из активистов и представителей столичной власти с целью возвращения к коммунальной собственности земельного участка по улице Михайловской и сохранения расположенного на ней сквера, передает пресс-служба КГГА.

Кроме того, мэр дал поручение директору Департамента строительства и жилищного обеспечения КГГА Александру Спасибко провести предварительные переговоры с представителем собственника земельного участка по улице Михайловский с целью поиска альтернативных судебным вариантов решения вопроса возврата земельного участка в коммунальную собственность и сохранения сквера Небесной сотни.

Также Виталий Кличко поручил решить вопрос с привлечением к рассмотрению в Хозяйственном суде Киева активистов, которые отстаивают сквер, и согласовать единую позицию и должную координацию деятельности активистов и представителей КГГА во время рассмотрения дела в суде в интересах территориальной общины города Киева.

Два прилегающих участка, на одном из которых расположен сквер Небесной сотни, принадлежали одному владельцу. На участок, который находился в аренде, Киевсовет, как и обещал Киевский городской голова, расторгла договор аренды. Второй же участок, на котором расположен сквер Небесной сотни, – в частной собственности. Сейчас дело о возврате этого участка в собственность общины города рассматривается в Хозяйственном суде. Киева.