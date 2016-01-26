Карантин в столичных школах продлили до конца недели

Приостановление учебно-воспитательного процесса в общеобразовательных и внешкольных учебных заведениях продлится как минимум до конца недели.

Об этом сообщила заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Анна Старостенко по результатам заседания Постоянной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, проинформировали УНИАН в пресс-службе КГГА.

По ее словам, городские власти намерены принять окончательное решение о возобновлении учебы в киевских школах в пятницу, 29 января.

Читайте такжеКвиташвили наконец-то признал, что в Украине эпидемия гриппа: количество жертв выросло до 83

«Несмотря на большое количество взрослых, которые заболели ОРВИ и гриппом, мы решили обезопасить учеников и продолжить ограничительные противоэпидемические мероприятия в школах до конца этой недели», – пояснила она.

Старостенко также отметила, что учебно-воспитательный процесс фактически продолжается дистанционно, благодаря чему школьная программа будет выполнена вовремя: «Всем учебным заведениям были даны рекомендации по эффективному использованию элементов дистанционного обучения. При этом каждая школа самостоятельно определяет, есть ли необходимость применять дистанционное обучение и в каком виде».

Как сообщал УНИАН, киевские власти приняли решение о временном прекращении учебного процесса в школах города с 16 января и до улучшения эпидситуации.

По состоянию на 25 января в Киеве, по данным СЭС, от гриппа умерли 18 человек.