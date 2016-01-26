В киевской школе учительница заставляла первоклассников с разбега биться головой о доску (аудио)

Об этом сообщил отец ученика - Александр Каплюк в письме волонтерам, которое имеется в распоряжении LB.ua.

"Учеников 1-Б класса школы №15 унижал преподаватель первых классов Демиденко Юлия Вячеславовна, создав атмосферу в классе, которую больше можно представить в колонии для отпетых преступников, чем в классе 6-7-летними детьми, в киевской школе с углубленным изучением английского языка", - написал Александр.

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По его словам, эта преподавательница регулярно ругала и унижала детей. Узнав об этом, родители Вовы вмонтировали диктофон в его пенал и стали записывать то, что происходит у Демиденко на уроках.

Решающим для Александра стал урок 14 января, когда преподавательница наказала его сына Вову тем, что заставила ребенка разбить голову о доску.

«Кто стучал? Головой с разбега об стенку. И перед стенкой не останавливаться. Хочется постучать – вот так вот. И никак по-другому. Слышал, Тёма?», - обращается она на записи к одному из учеников во время урока. Потом, похоже, находит «виновного».

«Вот кто вообще стучал. Встань! Пожалуйста, с разбега головой об доску, если хотел постучать. Головой стучи об доску! Может, иностранный язык какой выучишь!», - кричит учительница Вове.

На записи слышно, как ребенок плачет, а преподаватель продолжает:

«Хочется сделать что-то плохое – сразу встань, и головой об доску. Перехочется. Только не останавливайся около доски, с разбега, хорошо?», - говорит она ребенку.

В это время одноклассники «подбадривают» мальчика: «Вова, давай, давай!».

"Причиной этого адского дня, со слов учителя (их тоже слышно на записи), стало, то что ребенок стучал пальцами по парте. Для нас это был шок…Причем подавленный страхом ребенок на наши вопросы о том, ничего ли необычного не произошло в школе, говорил: "Нет, все как всегда (грустным и расстроенным голосом). Только на следующий день он рассказал нам о случившемся: «Юлия Вячеславовна заставила меня разбить себе голову»", - сообщил Александр.

В тот же день, 14 января он обратился с аудиозаписью к директору школы №15 Татьяне Чухно, которая, по его словам, сказала, что таким преподавателям не место в школе и пообещала уволить Демиденко.

Однако за учительницу вступились некоторые родители, которые пообещали Александру "не дать жизни" его семье.

"Для себя она выбрала 8 «ручных» родителей, которым, насколько я знаю, пообещала «особое отношение» к их детям и хорошие оценки в начальных классах", - объяснил их поведение отец ребенка.

Среди родителей остальных учеников 1-Б класса немногие готовы свидетельствовать против классного руководителя, несмотря на доказательства:

"У нас люди заняли пассивную позицию: хотят, чтобы всё решилось, но никто не хочет участвовать", - сказал Каплюк.

Однако его слова могут подтвердить как минимум две пары родителей - вместе с ними Каплюк намерен подать в суд на учительницу.

"Сейчас дело на рассмотрении в РОВД, опрашивают свидетелей и потерпевших. У полиции есть аудиозаписи, показания мои и моего сына, телефоны других родителей", - сообщил он в комментарии.