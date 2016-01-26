Завтра в Киеве ожидается туман, днем будет идти снег с дождем

Как сообщили УНИАН в пресс-службе КГГА, по прогнозу Украинского гидрометцентра, в среду, 27 января, в столице ожидается туман, видимость 200-500 м, на дорогах гололедица, небольшой снег, днем с дождем. Ветер западный, 7-12 м/с, температура ночью 4-6° мороза, днем 2-4° тепла.

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28-29 января будет облачно с прояснениями, ожидается небольшой мокрый снег и дождь, туман, ночью и утром местами гололед, лишь днем 29 января без существенных осадков. Ветер юго-западный, 5-10 м/с, температура ночью 0-2° тепла, днем 2-4° тепла.

Кроме того, 30 января ночью без существенных осадков, днем небольшие осадки. Температура ночью 2-4° мороза, днем 1-3° тепла.

31 января ожидается дождь и мокрый снег. Температура ночью около 0°, днем 1-3° тепла.