За сутки в Киеве гриппом и ОРВИ заболели почти 8 тысяч человек

Об этом сообщили в Департаменте здравоохранения Киевской городской госадминистрации.

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Отмечается, что по состоянию 27 января в учреждениях здравоохранения, в составе которых функционируют инфекционные, терапевтические и пульмонологические отделения, на стационарном лечении находится 665 больных ОРВИ и 279 больных гриппом. Из 279 больных гриппом 235 человек получают лечение в условиях отделений и 44 человека находятся в реанимационных отделениях.

В частности, количество госпитализированных за сутки 26 января немного выросло – на лечение поступили 111 больных ОРВИ (64 детей и 47 взрослых), 37 больных гриппом (2 детей и 35 взрослых).

За 2 дня 4 недели (25.01.2016 г.-26.01.2016 г.) зарегистрировано 15957 больных, что на 11,1% выше аналогичного периода (18.01.2016 г.-19.01.2016 г.) на предыдущей неделе. Повышение заболеваемости отмечается среди взрослых (+31,5%) и среди детей в возрасте 1-4 года (+7,7%). Школьники составляют 12,7% от всех заболевших. Об этом сообщили в столичном управлении Госсанэпидслужбы.

В департаменте здравоохранения напомнили, что по состоянию на 22 января заболели 5 198 человек, на 23 января – 2 084 человека, на 24 января – 795 человек, на 25 января – 8 390 человек.