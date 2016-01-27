Кличко анонсировал старт второго семестра бесплатных курсов английского языка English Capital

Несмотря на большой спрос со стороны киевлян на изучение английского языка, столичные власти решили продолжать бесплатные курсы Capital English. Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко в своем видеообращении, опубликованном на Facebook-странице.

«В декабре 2015 года мы объявили о начале регистрации на второй семестр. И первого февраля 3 тысячи киевлян начнут изучать английский – язык, который устраняет барьеры и приближает нас к Европе», – отметил Виталий Кличко.

Мэр Киева отметил, что организация массового обучения английскому – это тоже одна из реформ. И подчеркнул, что знание английского языка открывает много возможностей для персонального и профессионального развития. Ведь каждый год в Украине все больше работодателей ищут специалистов, которые владеют английским языком.

«Знание английского – это дополнительный плюс для получения престижной работы и карьерного роста. И я рад, что мы продолжаем эти курсы и предоставляем киевлянам возможность бесплатно изучать английский, развиваться и получать новые знания», – сказал Виталий Кличко.

Проект бесплатных курсов английского языка для населения Capital English стартовал в сентябре 2015 года по инициативе Киевского городского головы Виталия Кличко. В рамках первого пилотного семестра Capital English 3 000 жителей столицы получили возможность бесплатно изучать английский язык в течение более чем 2 месяцев. Кроме регулярных занятий в классах с преподавателями, студенты общались с носителями языка во время встреч разговорного клуба. Аппликанты, которые не попали на занятия в рамках первого семестра, получили доступ к эксклюзивным онлайн-урокам английского языка.

В новом семестре географию локаций проведения бесплатных курсов сохранят. Занятия будут проходить в каждом из 10 районов города (в помещениях РГА, центрах внешкольного образования, школах и библиотеках).