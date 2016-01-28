Окружной админсуд Киева отложил выборы в райсоветы на неопределенное время

Об этом на своей странице в Facebook написала пресс-секретарь партии «Украинское объединение патриотов - УКРОП» Евгения Кравчук.

«Окружной административный суд города Киева отложил выборы в райсоветы в Киеве на неопределенное время. Удовлетворил иск депутата от БПП Рыбчинского и таинственной ОО "Наждак"», - написала она.

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В то же время председатель Киевской городской организации партии «УКРОП» Дмитрий Симанский на своей странице в Facebook отметил, что «не может в Киеве, в городе в котором больше 3 млн населения, в котором районы больше, чем отдельные крупные областные центры или отдельные другие районы, не иметь реального самоуправления».

В свою очередь, председатель фракции ВО «Батькивщина» в Киевсовете Татьяна Мелихова отметила, что Окружной административный суд остановил постановление ЦИК о проведении в Киеве выборов в районные советы 27 марта до принятия решения судом. «А суд может принимать решения и год, и два», - добавила она.

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Ранее УНИАН сообщал, что Центральная избирательная комиссия объявила о начале процесса по выборам депутатов райсоветов Киева с 6 февраля 2016 года.