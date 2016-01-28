ЦИК обжалует отмену выборов в райсоветы Киева - Магера

Об этом сообщил на своей странице в Facebook заместитель председателя ЦИК Андрей Магера.

Он отметил, что вчерашним решением также было запрещено ЦИК совершать любые действия относительно выборов депутатов районных в Киеве советов вплоть до вступления в силу постановления суда по результатам рассмотрения иска.

"Знаете, когда следующее заседание суда? Аж 9 февраля! То есть, тогда, когда закончатся все сроки для представления кандидатур в состав районных в городе Киеве избирательных комиссий и формирования нового состава ТИК Центральной избирательной комиссией. Интересно, правда? Опять же, это еще не все. Следующее заседание суда будет также подготовительным", - сообщил Магера.

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По его словам, в ЦИК остается только один вариант - подавать апелляционную жалобу на это решение суда.

"Такое решение судьи, по моему мнению, имеет все признаки незаконности. Поэтому апелляция будет мной подписана и подана в суд апелляционной инстанции уже 28 января 2016 года. Решение Киевского апелляционного административного суда на упомянутое постановление Огурцова будет окончательным. К сожалению или к счастью", - написал зампред ЦИК.

По его мнению, сложившаяся ситуация свидетельствует, в частности, о том, что "политики явно загрались и перестали чувствовать землю под ногами".