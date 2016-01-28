Возможные выборы в райсоветы Киева приведут лишь к увеличению расходов бюджета - КИУ

Об этом заявил глава Комитета избирателей Украины Алексей Кошель.

"От того, что в Киеве появится около 500 депутатов райсоветов, вряд ли механизм управления городом улучшится. И к тому же не забываем, что это приведет к серьезным расходам из городского бюджета, начиная с логистических вопросов и заканчивая тем, что депутаты получают бюджетные средства на свою работу с избирателями", - отметил он.

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По словам главы КИУ, город нуждается в эффективной системе местного самоуправления, и каковой вместо районных советов, которые не имели реальных полномочий, могут стать органы самоорганизации населения.

"Было бы более целесообразно подобные расходы бюджета направлять не на поддержку работы новой армии депутатов районных советов, а на развитие органов самоорганизации населения - предоставление им реальных полномочий и создание эффективной законодательной базы для их деятельности", - подчеркнул Кошель.

Напомним, на данный момент суд отложил выборы в районные в Киеве советы на неопределенный срок и запретил Центральной избирательной комиссии совершать любые действия относительно этих выборов.

Однако ЦИК это решение обжалует в апелляционном суде.