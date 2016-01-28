В столице возросло количество жертв гриппа и ОРВИ
13:43, 28 января 2016Киев
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УНИАН. В Киеве с начала эпидемического сезона от гриппа и ОРВИ умерли 26 человек.
Количество жертв гриппа в столице растет / Фото УНИАН
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня главный государственный санитарный врач Киева Олег Рубан.
“За три дня в больницы Киева с гриппом и ОРВИ обратились около 22 тыс. людей. 60% - взрослых. Среди этой категории населения стабилизации нет. Среди детей показатели стабильные, карантин в школах - это действенное средство по предотвращению распространения вируса гриппа”, - сказал Рубан.
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По его словам, в Киеве зафиксировано 26 летальных случаев, связанных с гриппом и ОРВИ.
“На прошлой неделе умерли 11 человек”, - отметил главный санврач столицы.
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